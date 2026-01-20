17:33
Происшествия

Водитель пил за рулем в центре Бишкека и отказался подчиниться милиции

В Бишкеке сотрудники УПСМ пресекли факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По информации ведомства, на линию 102 поступило сообщение: водитель Hyundai Palisade распивает спиртные напитки, находясь за рулем, на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля возле гипермаркета Globus.

На место оперативно прибыли патрульные, и информация подтвердилась. Мониторинг камер видеонаблюдения также показал, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

При разбирательстве водитель отказался выполнять законные требования сотрудников УПСМ и не передал ключи от авто. Машину пришлось эвакуировать и поместить на штрафстоянку.

В отношении нарушителя составлен протокол. В УПСМ напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу общественной безопасности.
