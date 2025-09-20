11:29
Происшествия

Бишкекчанка выдумала Кылычбека, с помощью которого вымогала 100 тысяч сомов

Сотрудники милиции задержали в Бишкеке женщину, которая вымогала 100 тысяч сомов у мужчины, прикрываясь знакомством с сотрудником силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По ее данным, с заявлением обратился гражданин и просил принять меры в отношении П.О., которая в сговоре с неизвестным ему мужчиной по имени Кылычбек, якобы бывшим сотрудником финполиции, а сейчас сотрудником ГКНБ, оказывает давление и вымогает деньги в размере 100 тысяч сомов для прекращения проверки со стороны трудовой инспекции и Налоговой службы.

По факту было возбуждено уголовное дело и началась доследственная проверка.

При проведении оперативно-разыскных и следственных мероприятий подозреваемая П.О., 1978 года рождения, были задержана при получении указанных средств. Деньги изъяли и опечатали.

В ГУВД сообишил, что подозреваемая выдумала мужчину по имени Кылычбек.

Проводятся все следственные мероприятия для дачи юридической оценки действиям подозреваемой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344256/
просмотров: 213
