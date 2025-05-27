По обвинению в коррупции задержали бывшего заместителя акима Сокулукского района

Сотрудники ГКНБ выявили факт незаконного использования должностными лицами органов власти 990 гектаров земель в Сары-Озонском айыльном аймаке Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, бывший заместитель акима Сокулукского района Р.И.А. в сговоре с председателем сельскохозяйственного кооператива «Нива» А.М.Д., являющимся его окул бала, незаконно использовал земельные участки площадью 990 гектаров, находящихся на балансе органа местного самоуправления.

Согласно аудиторской проверке, ущерб государству вследствие незаконного использования земель с 2000 года по настоящее время составил более 74 миллионов сомов.

При этом незаконно приватизированы объекты недвижимости, в том числе зерносклад, складские помещения, производственная база.

















Октябрьский районный суд в отношении задержанных А.М.Д. и Р.И.А. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в учреждении № 21 ГСИН.