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Происшествия

Удары баллистическими ракетами Украины и РФ. НАТО созывает экстренное заседание

НАТО созывает экстренное заседание для обсуждения «последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины». Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.

По его данным, переговоры, запланированные на 26 ноября, пройдут с участием украинской стороны.

Участники заседания намерены оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты по Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что армия атаковала завод «Южмаш» в Днепре с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, даже современные западные системы ПВО не способны спасти от таких ударов.

17 ноября стало известно, что администрация лидера Америки Джо Байдена сняла ограничения, запрещающие Киеву использовать предоставленное США оружие для ударов по российской территории, в частности ракеты ATACMS с дальностью до 306 километров. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311992/
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