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Происшествия

Более 3,5 тонны керамической плиты хотели незаконно ввезти в Кыргызстан

Таможня «Баткен» пресекла факты незаконного ввоза керамической плиты весом более 3,5 тонны. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, таможенники проверили машину Hyundai Porter под управлением кыргызстанца Ш.М.М.

В грузовом отсеке нашли 2 тысячи 56 килограммов керамической плиты без товаросопроводительных документов. Среднерыночная стоимость задержанного товара составила 70 тысяч сомов.

Аналогичный факт выявлен при таможенном досмотре Hyundai Porter под управлением гражданина КР Р.А.Б. В грузовом отсеке обнаружены 1 тысяча 796 килограммов керамической плиты, 416 килограммов гранитных плит и 12 единиц электронного оборудования для светомузыки. Общая среднерыночная стоимость незаконного ввезенных товаров — 194 тысячи 450 сомов.

Факты зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295674/
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