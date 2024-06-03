Более 3,5 тонны керамической плиты хотели незаконно ввезти в Кыргызстан

Таможня «Баткен» пресекла факты незаконного ввоза керамической плиты весом более 3,5 тонны. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, таможенники проверили машину Hyundai Porter под управлением кыргызстанца Ш.М.М.

В грузовом отсеке нашли 2 тысячи 56 килограммов керамической плиты без товаросопроводительных документов. Среднерыночная стоимость задержанного товара составила 70 тысяч сомов.

Аналогичный факт выявлен при таможенном досмотре Hyundai Porter под управлением гражданина КР Р.А.Б. В грузовом отсеке обнаружены 1 тысяча 796 килограммов керамической плиты, 416 килограммов гранитных плит и 12 единиц электронного оборудования для светомузыки. Общая среднерыночная стоимость незаконного ввезенных товаров — 194 тысячи 450 сомов.

Факты зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.