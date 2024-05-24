Пресечена попытка ввоза из Узбекистана контрабандных напитков и семечек

В Баткене пресекли ввоз контрабандных товаров из Узбекистана. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, в Кадамджайском районе Баткенской области при выгрузке товаров с целью реализации задержан гражданин Узбекистана.

При таможенном досмотре грузового отсека его автомашины обнаружены напитки общим весом 1 тысяча 315,5 килограмма без товаросопроводительных документов. Среднерыночная стоимость задержанного товара — 60 тысяч 680 сомов.

Еще один факт нарушения таможенных правил выявлен в ходе проверки автотранспортного средства Hyundai Porter под управлением гражданина Кыргызстана.

В Кадамджайском районе он пытался незаконно ввезти 240 килограммов соленых семечек и 348 килограммов кондитерских изделий без товаросопроводительных документов. Общая стоимость — 148 тысяч 500 сомов.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.