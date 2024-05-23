Драка с иностранцами. Задержаны трое подозреваемых, но их хотят отпустить

В Свердловское РУВД Бишкека доставили еще троих парней по подозрению в разгроме места жительства иностранных студентов и их избиении. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. Также он добавил, что милиционерам, которые проводили задержание, позвонили сотрудники ГУВД и требовали отпустить подозреваемых.

По его словам, в ночь на 18 мая группа парней совершила погром в одном из домов на улице Огонбаева, где жили иностранные студенты. Избиты девять человек, у них отобрали деньги и мобильные телефоны. Правоохранителям удалось установить личности троих из них, которых 22 мая примерно в 21:00 задержали и доставили в УВД Свердловского района.

«Сотрудники ГУВД сперва требовали отпустить задержанных, после чего и вовсе забирают и дело и троих подозреваемых в главное управление, чтобы отпустить их», — добавил источник.

В пресс-службе ГУВД Бишкека рассказали 24.kg, что минувшей ночью сотрудниками УВД Свердловского района задержан один человек.

«Уголовное дело находится в ведении ГУВД Бишкека. Доставлен таксист. Его допросили, а авто водворено на штрафстоянку. Пока мужчина проходит в качестве свидетеля. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия, по итогам которых возможно будет принято решение о его привлечении к ответственности», — рассказали в ГУВД.