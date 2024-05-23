03:13
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Происшествия

Драка с иностранцами. Задержаны трое подозреваемых, но их хотят отпустить

В Свердловское РУВД Бишкека доставили еще троих парней по подозрению в разгроме места жительства иностранных студентов и их избиении. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. Также он добавил, что милиционерам, которые проводили задержание, позвонили сотрудники ГУВД и требовали отпустить подозреваемых.

По его словам, в ночь на 18 мая группа парней совершила погром в одном из домов на улице Огонбаева, где жили иностранные студенты. Избиты девять человек, у них отобрали деньги и мобильные телефоны. Правоохранителям удалось установить личности троих из них, которых 22 мая примерно в 21:00 задержали и доставили в УВД Свердловского района. 

«Сотрудники ГУВД сперва требовали отпустить задержанных, после чего и вовсе забирают и дело и троих подозреваемых в главное управление, чтобы отпустить их», — добавил источник.

В пресс-службе ГУВД Бишкека рассказали 24.kg, что минувшей ночью сотрудниками УВД Свердловского района задержан один человек.

«Уголовное дело находится в ведении ГУВД Бишкека. Доставлен таксист. Его допросили, а авто водворено на штрафстоянку. Пока мужчина проходит в качестве свидетеля. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия, по итогам которых возможно будет принято решение о его привлечении к ответственности», — рассказали в ГУВД.

  • Напомним, стихийный протест против иностранцев начался вечером 17 мая в Бишкеке и завершился только утром 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, они открыли проспект Чуй и разошлись.
  • За нападения на иностранных студентов и мигрантов, общежития и цеха, где они жили и работали, милиция задержала несколько человек. Им предъявляют обвинения по статье «Массовые протесты» УК КР.
  • По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294847/
просмотров: 2497
Версия для печати
Материалы по теме
Активных участников погромов в общежитии иностранцев задержали в Бишкеке
Драка с иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков
На охрану Бишкека сегодня в ночь выйдут 2 тысячи 700 сотрудников милиции
Привозили гашиш из Афганистана и продавали в Оше. Задержаны 10 человек
В Караколе мужчину ударили ножом за отказ дать милостыню
Обещала помочь с визой за $30 тысяч. В Бишкеке задержана 22-летняя девушка
В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги
Кыргызстанца, воевавшего в Сирии, задержали в Бишкеке
Избившего гражданскую супругу мужчину в городе Ош суд заключил под стражу
В Бишкеке избили актера Рыскелди Нурлан уулу. Виновников отпустили
Популярные новости
Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу
Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в&nbsp;офисе президента Ирана Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в офисе президента Ирана
Драка с&nbsp;иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков Драка с иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков
Задержаны подозреваемые в&nbsp;разбойном нападении на&nbsp;иностранных граждан в&nbsp;хостеле Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в хостеле
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами