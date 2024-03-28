Сильный ветер. В Чуйской области введен режим ЧС

В Чуйской области из-за сильного ветра введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, сегодня около 16:20 на территории Бишкека и Чуйской области начался сильный ветер со скоростью 18-26 метров в секунду, имеются разрушения и есть пострадавшие.

Все службы перешли на усиленный режим работы. В целях изучения опасных участков на местах и определения их последствий организованы мобильные группы служб Гражданской обороны.

Приказано задействовать все имеющиеся коммунальные службы и специальную технику. В короткие сроки необходимо привести все в порядок. Комиссия гражданской обороны работает над определением ущерба.

В Бишкеке порывы сильного ветра подняли с земли пыль, снесли несколько крыш, повалили деревья. Из-за обрывов линий временно приостановлено движение всех троллейбусов за исключением маршрутов № 11 и 10. В некоторых районах отключился свет.