Авария на ТЭЦ. На месте ЧП находится мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев находится на месте аварии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По предварительным данным, на ТЭЦ создан оперативный штаб для оперативной работы по ликвидации последствий аварийной ситуации.

В настоящее время сотрудники ТЭЦ проводят работы по выявлению и устранению причин аварийной ситуации.

Подача электроэнергии потребителям осуществляется бесперебойно. Однако для сохранения отопительного режима города были введены ограничения на подачу горячей воды.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение.