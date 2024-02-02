Авария на ТЭЦ. Минздрав отменил плановые операции в Бишкеке

Минздрав отменил плановые операции в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

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По словам чиновника, он был с обходом в Больнице скорой помощи, там тепло.

«В 4.30 в штабе были, президент дал указания, отопление идет нормально. Будем принимать только экстренных больных», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предвательным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение.