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Происшествия

Сотрудника прокуратуры, вымогавшего $20 тысяч, водворили в СИЗО ГКНБ

Главного специалиста отдела прокуратуры Чуйской области А.У.А., вымогавшего взятку, водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Уточняется, что по решению суда подозреваемый взят под стражу до окончания следствия.

Напомним, ранее спецслужбы задержали специалиста отдела прокуратуры Чуйской области А.У.А. По версии следствия, он вымогал $50 тысяч у гражданина КР за невозбуждение уголовного дела по материалам проведенной проверки в отношении заявителя. Сотрудника надзорного органа задержали при получении $20 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269068/
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