Главного специалиста отдела прокуратуры Чуйской области А.У.А., вымогавшего взятку, водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что по решению суда подозреваемый взят под стражу до окончания следствия.

Напомним, ранее спецслужбы задержали специалиста отдела прокуратуры Чуйской области А.У.А. По версии следствия, он вымогал $50 тысяч у гражданина КР за невозбуждение уголовного дела по материалам проведенной проверки в отношении заявителя. Сотрудника надзорного органа задержали при получении $20 тысяч.