В Кемине минувшей ночью полностью сгорела автозаправка Red Petroleum

В Кемине минувшей ночью на автозаправке Red Petroleum произошел пожар. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что на его тушение пожарные выезжали дважды.

Информация о первом возгорании поступила спасателям в 22.52 Пламя было локализовано в 23.40. В 04.36 пожар полностью потушили.

«Вспыхнул грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz. Огонь перекинулся на АЗС, в результате чего загорелись навес с металлической кровлей площадью 140 квадратных метров, магазин площадью 80 квадратных метров и одна заправочная колонка», — проинформировали редакцию.

Второй вызов поступил в 5.50. Вновь вспыхнула металлическая кровля, площадью в 10 квадратных метров. В 6.40 возгорание потушили. В Сети появилось видео, снятое очевидцами ночью на месте происшествия.