В городе Ош мужчина похитил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Его отпустили

Находящийся под домашним арестом мужчина похитил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Об этом 24.kg рассказали в УВД Оша.

По его данным, 9 июня житель Оша — 29-летний Т.Д. похитил девушку 2003 года рождения и изнасиловал.

В милиции рассказали, что в начале июня в дежурную часть позвонила девушка и сообщила, что ее подругу из Кызыл-Кии похитил малознакомый молодой человек. Он привез ее в Ош. Девушку тогда нашли, подозреваемого в похищении задержали. Факт зарегистрировали по статье «Похищение человека» УК КР. В Ошском горсуде подозреваемого отпустили под домашний арест.

«9 июня эта же девушка обратилась с заявлением в милицию в отношении Т.Д, который силой вывез ее, привез в один из многоэтажных домов Оша, избил и изнасиловал», — сообщили силовики.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Решением суда мужчина заключен под стражу на месяц.

При этом отмечается, что ранее родители девушки также обращались по факту изнасилования своей дочери со стороны Т.Д. Дело тогда было закрыто.