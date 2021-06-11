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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Ничего страшного не произойдет, говорила милиция маме погибшей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

В ходе процесса допрошена мама погибшей Назгуль Шакенова. Она рассказала, что, когда обратилась в милицию, правоохранители ей сказали, что ничего страшного с ее дочерью не произойдет.

«Они сказали, что ничего страшного не будет и что они видели такие случаи, когда молодые после ала качуу женились. Они сказали, что скоро сваты к нам придут. Сам Замирбек Тенизбаев доставал мою дочь, она жаловалась на него. Айзада меняла сим-карты, чтобы он ей не звонил. Я говорила, что это ненормально, а она отвечала, что сама поговорит с ним», — заметила Назгуль Шакенова.

Мама Айзады Канатбековой добавила — до сих пор не верит в то, что ее дочь умерла.

«В последний раз я сама позвонила Замирбеку, сказала, чтобы он отстал от Айзады. Когда дочь пропала, милиционеры сказали, что видели ее вместе с Замиром в 12-м микрорайоне. Я успокоилась, подумав, что ее на самом деле ищут и что она вернется живой», — добавила она.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197333/
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