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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Один из обвиняемых отказался от своих показаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

В ходе процесса обвиняемый Замирбек Раманкулов отказался от показаний, данных на следствии. Он заявил, что не знал об ала качуу.

При этом обвиняемый признал, что похищение девушки уголовно наказуемое преступление.

«Замирбек Тенизбаев сказал, что встречается с девушкой, что ее родители обо всем знают. Он показал нам совместные фотографии в телефоне. Я частично признал вину на следствии, потому что был в шоковом состоянии», — сказал Замирбек Раманкулов.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197303/
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