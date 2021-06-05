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Происшествия

МВД: Поиски кыргызстанца Орхана Инанды продолжаются в усиленном режиме

Поиски кыргызстанца Орхана Инанды продолжаются в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, досудебное производство по розыску президента международного образовательного университета «Сапат» находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

«Следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных следователей и оперативников МВД КР, ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области и УВД Октябрьского района проводит необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, устанавливает и допрашивает свидетелей, а также возможных очевидцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего проводятся на всей территории республики.

Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодиях, мусорных свалках и полигонах. Проверяются места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны.

Отметим, сторонники пропавшего без вести руководителя образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды уже пятый день в Бишкеке выходят на митинг с требованием найти его и предоставить им информацию о ходе следствия. Отмечается, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока Орхан Инанды не найдется. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Накануне сообщалось, что за информацию о местонахождении исчезнувшего выпускники «Сапата» готовы заплатить $1 миллион.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Пятые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196542/
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