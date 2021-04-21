В ГКНБ сообщили подробности задержания милиционера Первомайского РОВД

Следователя Первомайского РОВД Бишкека задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что лейтенант милиции А. К. подозревается в вымогательстве и получении взятки.

«Сотрудник Первомайского РОВД Бишкека А. К. и ОВД Аламединского района Д. Б. инициировали фиктивное заявление в отношении гражданина М. у. Т. Милиционеры получили $2 тысячи за прекращение досудебного производства. Однако А. К. и Д. Б. не смогли решить вопрос прекращения дела. Для того чтобы избежать огласки факта вымогательства, они были вынуждены вернуть М. у. Т. $1 тысячу 500. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.

Напомним, следователь ОВД Аламединского района был задержан 9 апреля. Позже он дал показания на своего коллегу из Первомайского РОВД Бишкека. На основании показаний ГКНБ задержал второго милиционера.