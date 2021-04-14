Избиение девушки в Бишкеке. Подозреваемого водворили в СИЗО-1

Мужчину, избившего жену на улице Кустанайской в Бишкеке, водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, суд решил заключить 29-летнего подозреваемого Ш. Ж. под стражу до 11 июня 2021 года.

Ранее читатели 24.kg сообщали, что 11 апреля на улице избили девушку. Она кричала, что мужчина угрожает убить ее, поэтому потерпевшая боится обращаться в правоохранительные органы.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.