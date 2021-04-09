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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и похитителя

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фотографии убитой Айзады Канатбековой и ее похитителя Замирбека Тенизбаева. Тела девушки и мужчины в машине, очевидно, сфотографировали сотрудники следственно-оперативной группы.

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Одни пользователи возмущены жестоким убийством, другие осуждают распространение фотографий.

В пресс-службе ГУВД Бишкека 24.kg сообщили, что сейчас по этому факту служба внутренних расследований МВД проводит проверку.

«Расследование началось вчера с момента распространения. О результатах сообщим позже», — сказали в ведомстве.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189408/
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