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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. ГКНБ ведет досудебное производство по халатности милиции

Прокуратура Бишкека проводит проверку по факту похищения и убийства Айзады Канатбековой. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что для объективного, всестороннего и полного исследования всех действий либо бездействий сотрудников УВД Первомайского района, надлежащего либо ненадлежащего исполнения ими своих функциональных обязанностей факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Халатность» УК КР.

Расследование досудебного производства поручено следственному отделу УГКНБ по Бишкеку.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189286/
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