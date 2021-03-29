Напал на бывшую жену. В Жайылском районе за хулиганство задержали члена ОПГ

В Жайылском районе задержали члена ОПГ за хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась женщина, которая рассказала, что ее бывший муж приехал к ней домой, несколько раз ударил и выстрелил из неустановленного оружия в пол.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители задержали 34-летнего подозреваемого и доставили в Следственную службу ОВД Жайылского района. Гражданин состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки.