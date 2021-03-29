11:13
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Происшествия

Напал на бывшую жену. В Жайылском районе за хулиганство задержали члена ОПГ

В Жайылском районе задержали члена ОПГ за хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась женщина, которая рассказала, что ее бывший муж приехал к ней домой, несколько раз ударил и выстрелил из неустановленного оружия в пол.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители задержали 34-летнего подозреваемого и доставили в Следственную службу ОВД Жайылского района. Гражданин состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187918/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Один из застреленных в Узгенском районе был членом ОПГ
Член ОПГ чуть не довел горожанку до самоубийства. Подозреваемого задержали
В Таласской области задержали члена ОПГ. Его подозревают в похищении человека
Продал квартиру без ведома владельца. Задержан член ОПГ по прозвищу Карагер
Обматерил и напал на милиционера. Подозреваемого в хулиганстве задержали
Пьяный мужчина избил бывшую жену и угрожал ножом. Подозреваемого задержали
В столичном парке имени Ататюрка украли недавно высаженные розы
В Токмаке задержали криминального авторитета по прозвищу Точка
В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ
Популярные новости
Депутата Марата Аманкулова допрашивают в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;оплатил часть ущерба Депутата Марата Аманкулова допрашивают в ГКНБ. Он оплатил часть ущерба
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Погромов не&nbsp;было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на&nbsp;Ошском базаре Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка!&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка!»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
11:10
Напал на бывшую жену. В Жайылском районе за хулиганство задержали члена ОПГ Напал на бывшую жену. В Жайылском районе за хулиганство...
11:10
Скандал в Федерации профсоюзов. Члены хотят создать конфедерацию
11:03
Кубанычбека Жумалиева госпитализировали из СИЗО ГКНБ в частную клинику
11:02
НДПК № 15! Семь причин проголосовать за партию на выборах в БГК
11:00
Кто будет отвечать за возможные побочные эффекты от вакцины, сказали в Минздраве