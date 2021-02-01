Цифра дня. 165 человек задержали в 2020 году за нарушение госграницы

В прошлом году за нарушение госграницы задержали 165 человек. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, из них за нарушение режима госграницы — 41 человек; нарушение пограничного режима — 62.

В 2020-м через госграницу пропустили 7 миллионов 780 тысяч человек, проехало 860 тысяч автомобилей.

Пограничники задержали контрабанду на 55 миллионов 500 тысяч сомов. Зафиксировали 53 факта незаконного перемещения грузов внутри ЕАЭС на 96 миллионов 600 тысяч сомов. Из них ГСМ — на более 2 миллиона 300 тысяч сомов, грузы без товарно-сопроводительных документов — на 94 миллиона 300 тысяч.