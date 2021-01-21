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Происшествия

Избиение пакистанца на горнолыжной базе. Начато досудебное производство

По факту избиения гражданина Пакистана на горнолыжной базе начали досудебное производство. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, сообщение о драке поступило от 20-летнего иностранца 17 января. Он рассказал, что его избили несколько человек.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Один из участников конфликта сообщил, что заявитель начал рыться в его личных вещах, из-за этого началась драка. Следствие продолжается, назначены экспертизы.

Ранее очевидцы сообщали, что на горнолыжной базе «ЗиЛ» избили гражданина Пакистана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180733/
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