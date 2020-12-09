Массовое отравление детей. Прокуратура начала проверку по факту

Прокуратура Аламединского района проверяет факт массового отравления детей в лицее «Кут-Билим», расположенном в селе Байтик. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что 8 декабря в 3-ю детскую больницу доставили 21 учащегося лицея в возрасте от 11 до 16 лет, одного восьмилетнего ребенка работника лицея и одного воспитателя с симптомами кишечного отравления. Руководство лицея в нарушение приказа Минобразования самовольно возобновило образовательный процесс в реальном режиме с 23 октября.

«Согласно требованиям приказа Министерства образования, разрешена организация образовательного процесса в реальном режиме для учащихся 2-6-х классов. Сейчас в лицее «Кут-Билим» обучаются и проживают учащиеся 7-11-х классов. Проводится эпидемиологическое расследование, также в лицее находится следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района. По результатам проверки будет принято решение об ответственности виновных лиц», — добавили в Генпрокуратуре.