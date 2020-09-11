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Более 7 тонн конопли сожгли на юге Кыргызстана

Фото ГПС КР. Сожжение конопли

Пограничники Кыргызстана выявили вблизи государственной границы в Джалал-Абадской и Баткенской областях посевы конопли. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, за два дня возле села Андархан Лейлекского района Баткенской области обнаружили посевы конопли общей площадью 6,5 гектара. В Ала-Букинском и Сузакском районах Джалал-Абадской области также выявили траву недалеко от линии прохождения госграницы.

Общий ее вес составил более 7,2 тонны.

Вся конопля была сожжена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164869/
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