В Чуйской области пропал 12-летний мальчик

ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Ислама Айтымбетова, 2007 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 15 сентября в 17.30 он вышел из дома в селе Ивановка и не вернулся.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, черные глаза, на лице имеется шрам.

Одет в серую кофту с капюшоном, серые штаны, на ногах синие сланцы. Может быть на старом велосипеде.

Фото ГУВД Чуйской области. Пропавший ребенок

Милиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, звонить по телефонам дежурной части ОВД Иссык-Атинского района: 0312616907, 0313252147, 0708457846, 0701886295.