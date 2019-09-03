Более 20 миллионов рублей пытался ввезти в страну кыргызстанец

Пограничники пункта пропуска «Ак-Жол» задержали гражданина Кыргызстана, пытавшегося ввезти в страну 22 миллиона 600 тысяч рублей без соответствующих документов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, во время паспортного контроля пограничный наряд обратил внимание на Ч.А., 1986 года рождения, в руках которого находилась сумка, обмотанная скотчем.

В ходе досмотра в сумке обнаружена крупная сумма денег.

На опросе гражданин заявил, что перевозит деньги из Казахстана в Кыргызстан, однако не смог подтвердить их происхождение.

После составления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.