Мальчик умер во время обрезания. Милиция подозревает врача

В Иссык-Кульском районе во время обряда обрезания скончался ребенок. Милиция подозревает, что смерть наступила в результате врачебной ошибки. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, Министерство здравоохранения провело внутреннее расследование по этому случаю. Врач, которая делала операцию, временно отстранена от работы. Накануне факт зарегистрирован в ЕРПП в отделе внутренних дел Иссык-Кульского района.

Начато досудебное производство по статье 152 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» Уголовного кодекса КР.

Напомним, ранее сообщалось, что операция по обрезанию прошла 9 июня. В больницу Иссык-Кульского района малыша привез дедушка, который ранее работал там главврачом. Он сказал своим бывшим коллегам, чтобы ребенку сделали анестезию, поскольку у него был фемоз. Но у малыша произошел анафилактический шок, вызванный реакцией на наркоз. В результате мальчик скончался на операционном столе. Родственники утверждают, что об этом не знали.

В милиции пояснили: обвинение анестезиологу пока не предъявлено.