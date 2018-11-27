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Происшествия

Главу Верховного суда Кореи атаковали «коктейлем Молотова»

На машину, в которой ехал глава Верховного суда Южной Кореи Ким Мен Су, совершили нападение. Пожилой человек бросил «коктейль Молотова», сообщила «Российская газета».

Инцидент произошел сегодня утром недалеко от здания ВС на юге Сеула. Когда автомобиль въезжал на территорию суда, стоявший рядом с воротами человек подбежал и бросил зажигательную смесь.

Вспыхнувшее пламя охватило шины задних колес, но огонь быстро потушили подоспевшие охранники. Нападавшего задержали и передали сотрудникам полиции. Судья не пострадал.

Нападавшим оказался 74-летний кореец по фамилии Нам. Он в течение трех месяцев регулярно устраивал у здания Верховного суда акции протеста, считая, что по одному из его исков вынесли несправедливое решение. Нам требовал, чтобы председатель ВС принял его лично и пересмотрел дело.
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