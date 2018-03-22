Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики при отработке «ударов по России»

Флагман военно-морского флота США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики при отработке сценариев нанесения ударов по России. Об этом сообщили «Известия».
По плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut, которые являются гордостью ВМС США, должны были всплыть и нанести условный удар по противнику. Подлодки используют «стелс-технологии» и вооружены крылатыми ракетами, однако не смогли справиться с арктическими льдами.
Вполне возможно, скоро Россию могут обвинить в использовании еще одного «тайного оружия» — льда, отметило издание.