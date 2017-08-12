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Происшествия

В Дании затонула крупнейшая в мире подводная лодка

В ходе испытаний неподалеку от Копенгагена затонула крупнейшая в мире частная подлодка, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию датской столицы. Информацию об этом опубликовал rambler.ru.

После инцидента правоохранители задержали создателя самодельной подводной лодки Питера Мадсена по подозрению в убийстве. На борту судна находилась журналистка, которая писала статью о лодке. Когда 18-метровое судно начало тонуть, хозяину подлодки удалось спастись. А вот девушка пропала, так журналистам сказал ее молодой человек.

Сам изобретатель опровергает обвинения и утверждает, что высадил ее на одном из островов. По словам Мадсена, подлодка стала тонуть из-за проблем с балластной цистерной. Он рассказал, что судно ушло под воду за 30 секунд. 
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