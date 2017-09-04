О передаче государственного предприятия «Солнышко» в ведение Госагентства спорта

Постановление Правительства КР № 493 от 18 августа 2017 года

О передаче государственного предприятия «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики передать в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики государственное предприятие «Солнышко» с имущественным комплексом (далее – государственное предприятие).

2. Переименовать государственное предприятие «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики:

- принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Солнышко» от 27 сентября 2010 года № 213 следующие изменения:

в пункте 11 слова «Фонда по управлению государственным имуществом» заменить словами «Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта»;

в Уставе государственного предприятия «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в наименовании слова «Фонде по управлению государственным имуществом» заменить словами «Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта»;

- пункты 41 и 5 изложить в следующей редакции:

«41. Предприятие функционирует в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта).

5. Полное наименование Предприятия:

на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы «Кун-чубак» мамлекеттик ишканасы;

на официальном языке: Государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.»;

- по всему тексту слово «Фонд» в различных падежных формах заменить словами «уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта» в соответствующих падежах;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Управление деятельностью Предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Директор Предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Директор имеет одного заместителя.

Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного государственного органа в сфере молодежи, физической культуры и спорта.

Заместитель директора обеспечивает координацию работы Предприятия, в отсутствие директора Предприятия исполняет его полномочия.».

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:

- в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики позицию «Государственное предприятие «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» признать утратившей силу.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 819 следующее изменение:

схему управления Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеназванным постановлением:

- дополнить позицией следующего содержания:

«Государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков