О передаче государственного предприятия «Солнышко» в ведение Госагентства спорта

Постановление Правительства КР № 493 от 18 августа 2017 года
О передаче государственного предприятия «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики передать в ведение Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики государственное предприятие «Солнышко» с имущественным комплексом (далее – государственное предприятие).
2. Переименовать государственное предприятие «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.
3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики:
- принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Солнышко» от 27 сентября 2010 года № 213 следующие изменения:
в пункте 11 слова «Фонда по управлению государственным имуществом» заменить словами «Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта»;
в Уставе государственного предприятия «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в наименовании слова «Фонде по управлению государственным имуществом» заменить словами «Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта»;
- пункты 41 и 5 изложить в следующей редакции:
«41. Предприятие функционирует в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта).
5. Полное наименование Предприятия:
на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы «Кун-чубак» мамлекеттик ишканасы;
на официальном языке: Государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.»;
- по всему тексту слово «Фонд» в различных падежных формах заменить словами «уполномоченный государственный орган в сфере молодежи, физической культуры и спорта» в соответствующих падежах;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление деятельностью Предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Директор Предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным государственным органом в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Директор имеет одного заместителя.
Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного государственного органа в сфере молодежи, физической культуры и спорта.
Заместитель директора обеспечивает координацию работы Предприятия, в отсутствие директора Предприятия исполняет его полномочия.».
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:
- в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики позицию «Государственное предприятие «Солнышко» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» признать утратившей силу.
6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 819 следующее изменение:
схему управления Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеназванным постановлением:
- дополнить позицией следующего содержания:
«Государственное предприятие «Солнышко» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков