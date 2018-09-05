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Общество

ГСИН: В Кыргызстане почти 11 тысяч осужденных

В Кыргызстане насчитывается 10 тысяч 959 осужденных. Об этом говорится в отчете Госслужбы исполнения наказаний.

По ее данным, Кыргызстан занимает 90-е место из 223 стран мира по числу осужденных.

«В индексе по странам Азии Кыргызстан занимает 23-е место из 31 страны по общему числу тюремного населения. В республике 11 исправительных учреждений, из которых одна женская колония, одна воспитательная колония для несовершеннолетних, два лечебно-исправительных учреждения для лиц больных туберкулезом, четыре колонии усиленного режима и три колонии строгого режима. ГСИН подведомственно 13 колоний-поселений, семь СИЗО и 50 отделов уголовно-исполнительной инспекции», — указано в отчете.
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