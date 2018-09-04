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Общество

В Кыргызстане начался призыв на срочную военную службу

В Кыргызстане начался призыв на срочную военную службу. Об этом сообщили в Госкомитете по делам обороны (ГКДО) КР.

Отмечается, что все граждане призывного возраста (от 18 до 25 лет), не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту жительства для прохождения призывной комиссии.

В первую очередь в войска будут призывать граждан старших призывных возрастов (20 лет и старше), окончивших вузы и имеющих высшее, среднетехническое, среднеспециальное образования, а также различные специальности, необходимые ВС КР.

Комплектование призывников осуществляется как по территориальному (призывники призываются в воинские части, расположенные в проживаемой области), так и экстерриториальному (призывники призываются в воинские части, расположенные за пределами проживаемой области) принципам.

«Для улучшения качества призываемого контингента будет проводиться проверка уровня физического развития призывников с принятием зачетов и с проведением тестов для определения их морально-деловых качеств, по результатам которых будут приниматься решения по каждому призывнику», — отметили в ГКДО.

Призыв продлится до начала ноября 2018 года.
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