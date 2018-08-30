МЧС Кыргызстана получило 22 новых автомобиля

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана получило 22 новых автомобиля. Ключи от них вручили представители Программы развития ООН и Посольства Японии в КР.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что новая техника позволит своевременно оказывать помощь на высоком уровне.

Кроме того, МЧС получило пожарно-спасательное снаряжение на 2,3 миллиона сомов из государственного бюджета. В ведомстве отметили, что в этом году планируют закупить боевую одежду для пожарных на 13,8 миллиона сомов.