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Общество

МЧС Кыргызстана получило 22 новых автомобиля

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана получило 22 новых автомобиля. Ключи от них вручили представители Программы развития ООН и Посольства Японии в КР.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что новая техника позволит своевременно оказывать помощь на высоком уровне.

Кроме того, МЧС получило пожарно-спасательное снаряжение на 2,3 миллиона сомов из  государственного бюджета. В ведомстве отметили, что в этом году планируют закупить боевую одежду для пожарных на 13,8 миллиона сомов.
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