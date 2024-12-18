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Общество

В Бишкеке открыли современную пожарно-спасательную часть

В жилмассиве «Ак-Орго» сегодня открыли современную пожарно-спасательную часть № 9. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что новое здание полностью оснащено современным оборудованием и отвечает всем требованиям для комфортной работы сотрудников. В трехэтажном здании есть спальные комнаты, столовая, спортивный зал для занятий в свободное время, а также другие необходимые санитарные условия».

Общий бюджет проекта составил $7,7 миллиона. Средства предоставлены Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Ранее, с 2019 по 2024 год построено четыре пожарно-спасательные части в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате и в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Для пожарной службы также приобрели спецтехнику, автолестницу, автоцистерны и аварийно-спасательные автомобили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314646/
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