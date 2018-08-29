Верховный суд оставил Сапара Исакова в СИЗО ГКНБ до 5 октября

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда рассмотрела жалобу адвокатов бывшего премьер-министра Сапара Исакова о продлении ему меры пресечения. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, суд оставил в силе решение первой инстанции о содержании бывшего главы кабмина в СИЗО ГКНБ до 5 октября.

«Мы считаем, что решение суда незаконно и необоснованно. В ходе заседания следователь даже не смог обосновать ходатайство. Он объяснил просьбу о продлении меры пресечения тем, что должен провести следственные действия. Однако это не является основанием для продления срока содержания под стражей», — сказал Замир Жоошев.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.