Читатели сообщили ИА «24.kg» о том, что по трассе Бишкек — Кара-Балта (от села Маловодного до Военно-Антоновки) образовалась пробка.

«Движение автомобильного транспорта заблокировано в обе стороны. Стоят намертво все. Водители пытаются объехать затор через Маловодное», — отметил читатель.

Водители сообщают и о том, что на указанном отрезке произошло ДТП. Некоторые водители, не соблюдают правил дорожного движения, мешают встречному движению.

В Министерстве транспорта и дорог информацию о пробке подтвердили. Из-за ремонта закрыта правая полоса от Маловодного до Бишкека. Движение открыто только по левой полосе.