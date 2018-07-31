Бишкекзеленхоз восстанавливает ирригацию внутри южных микрорайонов столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что работы проводятся в рамках проекта «Реконструкция и восстановление ирригационных сетей в южных микрорайонах на 2018 год».

Бишкекзеленхоз завершает работы по восстановлению сети внутри 7-го микрорайона. В скором времени состоится запуск поливной воды в оросительную сеть», — отметили в муниципалитете.

Ранее водный участок МП «Бишкекзеленхоз» восстановило подающую ирригационную сеть и провело поливную воду на улицу Шералиева (от ул. Северной до Южной магистрали, район «Арча-Бешика»).

В мэрии напомнили о графике полива: муниципальные посадки поливаются в будние дни с 7.00 до 17.00, МТУ поливают в будние дни с 18.00 до 7.00 утра, в воскресенье и праздничные дни — круглосуточно. Организации и предприятия проводят полив по воскресным дням.

По подаче поливной воды горожане смогут обращаться по телефону в участок водного хозяйства МП «Бишкекзеленхоз» (0312) 54-11-42.

Номера телефонов гидротехников, отвечающих за подачу поливной воды по районам:

Первомайский район: Медет Орозалиев (0701) 311-034;

Свердловский район: Малик Абыкеев (0701) 311-088;

Ленинский район: Талапбек Болжобеков (0701) 311-012;

Октябрьский район: Садыр Сагындыков (0701) 311-016;

Номера телефонов агрономов по районам:

Первомайский район: Жаныбек Жумалиев (0701) 321-014;

Свердловский район: Билимбек Кыдыргычов (0701) 311-009;

Ленинский район: Абдыкадыр Бейшеев (0706) 352-569;

Октябрьский район: Ырысалы Жаналиев (0701) 311-004.