Реконструкция Исторического музея. Версия Госстроя

Найти крайнего в скандальной реконструкции Исторического музея все сложнее. Директор немецкой компании Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH Уве Райер в интервью местной прессе рассказал, что «личный советник президента Кыргызстана посетила компанию в Лауте, которая подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает гигантскому проекту».
Этим советником оказалась Мира Карыбаева — советник Алмазбека Атамбаева в его бытность главой государства. Сейчас она является заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. По ее словам, она работала над содержательной частью проекта, причем бесплатно.
По всем финансовым вопросам она посоветовала обращаться в Госстрой.
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступало единым заказчиком по параллельному проектированию и капитальному ремонту музея.
Как сообщили ИА «24.kg» в ведомстве, аппаратом правительства КР и ТИКА в 2016 году начат первый этап капитального ремонта.
ТИКА в 2016-2017 годах провело ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории, включая постамент «Айкол Манас» и площадь Ала-Тоо, демонтировало и уложило более 14 тысяч квадратных метров гранитных плит, восстановило фонтаны. По периметру музея уложены гранитные плиты, установлено освещение.
На первом этапе потрачено $4 миллиона 232 тысячи 546,79.
ОсОО «Гарант Проект» разработало проектно-сметную документацию по гидроизоляции наружного покрытия здания музея на сумму 21 миллион 165,4 тысячи сомов. ТИКА готово устранить допущенный брак, но в августе.
«По просьбе ТИКА Госстрой предоставил данные четырех строительных компаний для участия в мини-тендере. Отбор будет проводиться с 28 по 31 мая», — пояснили в Госстрое.
Второй этап реконструкции проводился за счет государственного бюджета. Предварительная стоимость работ — 1 миллиард 569,4 миллиона сомов.
На строительно-монтажные работы потрачено 700 миллионов сомов, на поставку и монтаж оборудования для экспонатов немецкой компанией Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH — 869,4 миллиона сомов.
Для сохранения музейных экспонатов, а также для создания демонстрационных композиций и оснащения музея современным оборудованием, что соответствует международным стандартам, правительством отобрана германская компания Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH. Все оборудование поставлено.
Суммы, потраченные на реконструкцию Исторического музея, заинтересовали не только депутатов и общественность. Генеральная прокуратура и АКС ГКНБ уже проводят проверку.