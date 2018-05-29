Реконструкция Исторического музея. Версия Госстроя

Найти крайнего в скандальной реконструкции Исторического музея все сложнее. Директор немецкой компании Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH Уве Райер в интервью местной прессе рассказал, что «личный советник президента Кыргызстана посетила компанию в Лауте, которая подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает гигантскому проекту».

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Этим советником оказалась Мира Карыбаева — советник Алмазбека Атамбаева в его бытность главой государства. Сейчас она является заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. По ее словам, она работала над содержательной частью проекта, причем бесплатно.

По всем финансовым вопросам она посоветовала обращаться в Госстрой.

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступало единым заказчиком по параллельному проектированию и капитальному ремонту музея.

Как сообщили ИА «24.kg» в ведомстве, аппаратом правительства КР и ТИКА в 2016 году начат первый этап капитального ремонта.

ТИКА в 2016-2017 годах провело ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории, включая постамент «Айкол Манас» и площадь Ала-Тоо, демонтировало и уложило более 14 тысяч квадратных метров гранитных плит, восстановило фонтаны. По периметру музея уложены гранитные плиты, установлено освещение.

На первом этапе потрачено $4 миллиона 232 тысячи 546,79.

Однако при выполнении гидроизоляции покрытий главного входа и постамента «Айкол Манас» из-за нарушения строительных норм и правил в подвальные помещения после дождя протекает вода.

ОсОО «Гарант Проект» разработало проектно-сметную документацию по гидроизоляции наружного покрытия здания музея на сумму 21 миллион 165,4 тысячи сомов. ТИКА готово устранить допущенный брак, но в августе.

«По просьбе ТИКА Госстрой предоставил данные четырех строительных компаний для участия в мини-тендере. Отбор будет проводиться с 28 по 31 мая», — пояснили в Госстрое.

Второй этап реконструкции проводился за счет государственного бюджета. Предварительная стоимость работ — 1 миллиард 569,4 миллиона сомов.

Согласно распоряжению правительства КР от 2 мая 2017 года, создана межведомственная конкурсная комиссия, по итогам работы которой для проектирования второго этапа заключен договор с ОсОО «Гарант Проект». Ремонт производило ОсОО «СМУ-3».

На строительно-монтажные работы потрачено 700 миллионов сомов, на поставку и монтаж оборудования для экспонатов немецкой компанией Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH — 869,4 миллиона сомов.

Для сохранения музейных экспонатов, а также для создания демонстрационных композиций и оснащения музея современным оборудованием, что соответствует международным стандартам, правительством отобрана германская компания Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH. Все оборудование поставлено.

Суммы, потраченные на реконструкцию Исторического музея, заинтересовали не только депутатов и общественность. Генеральная прокуратура и АКС ГКНБ уже проводят проверку.