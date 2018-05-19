12:55
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество

Больше двойняшек, меньше тройняшек. Нацстатком подсчитал родивших матерей

В 2017 году около 154 тысяч женщин республики в возрасте 15-55 лет стали мамами. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 23 года. Такие данные сообщил Национальный статистический комитет.

При этом более 29 процентов женщин стали мамой впервые, а около 28 процентов (каждая четвертая женщина) — во второй раз. Матерью четырех и более детей в прошлом году стали 20 процентов, это каждая пятая женщина.

Примечательно, что в 2017-м по сравнению с предыдущим годом увеличилось число рожденных двойняшек, но одновременно снизилось число родившихся тройняшек.

Двойни родились у 1 тысячи 411 женщин, а тройни – у восьми.

На 1 января 2018-го численность женщин в республике составила 3 миллиона 155 тысяч, или 50,4 процента от общей численности населения. При этом в городской местности проживают 1 миллион 113 тысяч женщин (17,8 процента от общей численности), в сельской — 2 миллиона 42 тысячи (32,6 процента).
Ссылка:
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш решил оставить награду для матерей-героинь, даже если их дети привлекались к уголовной ответственности
Аида Салянова: Нельзя лишать статуса мать-героиню, если один ее ребенок осужден
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
&laquo;Cash Back в&nbsp;подарок&raquo; от&nbsp;MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован! «Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован!
Скидки 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия новых O!Store Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»