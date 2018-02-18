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Общество

Спецоперация в Алматы. Казахстан подтвердил задержание депутата из Кыргызстана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ануар Жайнаков накануне вечером сообщил, что Департамент консульской службы МИД РК 16 февраля 2018 года официально уведомил Посольство Кыргызстана в Астане о задержании граждан Кыргызской Республики.

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Среди задержанных во время спецоперации в Алматы, действительно, оказался депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек.

Вчера МИД Кыргызстана пригласил консула Посольства РК в КР Ерлана Абишева и попросил разъяснить сложившуюся ситуацию, вручив соответствующую ноту.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.

Асылбека уулу Дамирбека подозревают в контрабанде.
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