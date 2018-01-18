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Общество

Конфликт в VIP-городке. Кто получил три миллиона сомов?

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали ИА «24.kg», что по факту уклонения от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупных размерах в ОО «Жилой городок «Ала-Арча» возбуждено уголовное дело.

В 2016 году и за 9 месяцев 2017-го из кассы ОО за услуги так называемого бытового сервиса выплачены три миллиона сомов некоему предпринимателю.

Однако проверка установила, что гражданин, получивший финансы, вовсе не бизнесмен, а штатный сотрудник ОО «Жилой городок «Ала-Арча». Он выписывал подложные кассовые ордера, а полученные деньги выплачивал рабочим в виде зарплаты.

По акту проверки от 16 ноября 2017 года, проведенной Аламудунским районным управлением Соцфонда, выходит, что за тот же период ОО «Жилой городок «Ала-Арча» доначислило страховых взносов на сумму более миллиона сомов.

Государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В декабре 2017 года по факту возбудили уголовное дело. Следствие продолжается, подчеркнули в ГСБЭП.

Скандал в VIP-городке повлек широкий общественный резонанс, поскольку в нем участвовали политики с громкими именами — экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов и их жены.

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