Конфликт в VIP-городке. Кто получил три миллиона сомов?

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали ИА «24.kg», что по факту уклонения от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупных размерах в ОО «Жилой городок «Ала-Арча» возбуждено уголовное дело.
В 2016 году и за 9 месяцев 2017-го из кассы ОО за услуги так называемого бытового сервиса выплачены три миллиона сомов некоему предпринимателю.
По акту проверки от 16 ноября 2017 года, проведенной Аламудунским районным управлением Соцфонда, выходит, что за тот же период ОО «Жилой городок «Ала-Арча» доначислило страховых взносов на сумму более миллиона сомов.
Государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В декабре 2017 года по факту возбудили уголовное дело. Следствие продолжается, подчеркнули в ГСБЭП.
Скандал в VIP-городке повлек широкий общественный резонанс, поскольку в нем участвовали политики с громкими именами — экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов и их жены.