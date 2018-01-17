Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Келдибеков и Кулов прокомментировали инцидент

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков прокомментировал ИА «24.kg» конфликт в VIP-городке «Ара-Арча».

По его словам, никакого захвата ТСЖ не было. Версия, представленная Евгенией Кухтой, — клевета и ложь. Политик добавил, что подаст на Евгению Кухту в суд и потребует возмещения морального вреда.

«Ко мне обратились 15 человек — бывших охранников нашего городка, которых, как они рассказали, незаконно уволили. Им не представили приказа об увольнении, не объяснили причины, не выплатили расчет. Я пошел разбираться с новыми членами правления: на каком основании они, нарушив Трудовой кодекс, уволили охрану. Попросил разобраться. А потом выяснилось, что новые управленцы — самозванцы. Они не были избраны большинством жителей городка «Ала-Арча», — отметил Ахматбек Келдибеков.

Свой комментарий по ситуации дал ИА «24.kg» и Феликс Кулов, поскольку его супругу обвинили в том, что, когда она была председателем правления ТСЖ, ГСБЭП оштрафовал на 2,5 миллиона сомов общественное объединение «Ала-Арча» за невыплату отчислений в Соцфонд.

Феликс Кулов также отметил, что Евгения Кухта клевещет. Не было ни захвата, ни оскорблений по национальному признаку.

«Она даже не живет здесь и просто портит добрососедские отношения между жителями городков «Ала-Арча−1» и «Ала-Арча-2». Моя супруга действительно возглавляла ТСЖ, но финансами распоряжался директор. Она была только председателем правления. Поэтому, если там и будет установлен факт хищения, то мы будем требовать привлечь к ответственности директора. Это некая Ниязова. Имени ее не знаю. Мы просто предлагаем решить вопрос полюбовно и в рамках закона, раз в «Ала-Арче-2» владельцы 35 домов хотят вести хозяйство раздельно именно в финансовом плане, то все это должно решиться на общем собрании. Вопрос с охраной также должен быть вынесен на обсуждение всех жителей городка», — сказал Феликс Кулов.

Отметим, что представители избранного в мае 2017 года правления рассказали ранее ИА «24.kg», что ранее главой ТСЖ была жена Феликса Кулова — Фатима Абдрасулова, а супруга Ахматбека Келдибекова — Аида Токтоматова — главой ревизионной комиссии. Якобы они сегодня не пускали новых членов правления на свои рабочие места и захватили здание и печати правления.

Жители городка передали в редакцию документ, свидетельствующий, что руководителем ТСЖ VIP-городка «Ара-Арча» является Фатима Абдрасулова.