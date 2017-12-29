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Общество

В ближайшее время «Пятый канал» будет показывать фильмы и передачи в записи

«Пятый канал» будет показывать фильмы и передачи в записи. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом.

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На канал назначили временного исполняющего обязанности генерального директора. Им стал Эркин Абдразаков — генеральный директор ЗАО «25 кадр». В настоящее время он принимает оборудование. Из прежнего состава телеканала остался только технический персонал.

Пока неизвестно, когда сформируют новую команду. «Пятый канал» будет работать без новостей и оперативной информации. Транслировать будут фильмы и передачи в записи.

Ранее сообщалось, что заявление об уходе написали генеральный директор ЗАО Евгения Бердникова, которая руководила каналом с 2009 года, шеф-редактор Дмитрий Ложников, коммерческий директор и главный режиссер.
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