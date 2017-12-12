21:32
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке украли девушку. Поиски белого Stepwgn не прекращают

Оперативники ГУВД Бишкека не прекращают поиски белого Stepwgn, в который вчера якобы насильно посадили девушку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, личность владельца установлена, по нему ведется сейчас работа.

Было ли похищение девушки осуществлено с целью совершения национального обряда «ала качу» (кража невесты), в милиции пока не знают.

Напомним, вчера очевидцы сообщили, что в 7-м микрорайоне Бишкека несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция ищет белый Stepwgn с госномером В7592.
Ссылка:
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке украли девушку. Поиски белого Stepwgn продолжаются
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO