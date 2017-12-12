В Бишкеке украли девушку. Поиски белого Stepwgn не прекращают

Оперативники ГУВД Бишкека не прекращают поиски белого Stepwgn, в который вчера якобы насильно посадили девушку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, личность владельца установлена, по нему ведется сейчас работа.

Было ли похищение девушки осуществлено с целью совершения национального обряда «ала качу» (кража невесты), в милиции пока не знают.

Напомним, вчера очевидцы сообщили, что в 7-м микрорайоне Бишкека несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция ищет белый Stepwgn с госномером В7592.