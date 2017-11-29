Журналист просит президента разрешить многоженство в Кыргызстане

Журналист Назира Бегим обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой разрешить в Кыргызстане многоженство. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее мнению, многоженство решит многие проблемы общества, в том числе моральную деградацию и проституцию. По мнению Назиры Бегим, только таким образом мы сохраним институт семьи.

«Статья 153 Уголовного кодекса не работает. В обществе много примеров, когда мужчины в мире и согласии одновременно живут с несколькими женщинами. Я не вижу здесь никакого преступления. Почему нельзя состоятельному мужчине завести несколько семьей? Токол — это наша традиция, от них рождались кыргызские баатыры. Мы только так можем спасти кыргызских женщин от унижения», — написала Назира Бегим.

До этого она уже заявляла, что готова стать второй женой. Организовала обсуждения с религиозными деятелями страны о многоженстве.

Напомним, ранее в Интернете распространили видео, где экс-муфтий Чубак ажи Жалилов признался, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

Согласно статье 153 УК КР, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Кылым шамы» подал заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.