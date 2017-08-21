Адвокат Аиды Саляновой заявляет, что свидетель обвинения лжет

В Ленинском районном суде продолжается процесс по по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой.

Адвокат Чинара Джакупбекова утверждает, что основной свидетель обвинения — бывший заместитель главы Минюста Жылдыз Мамбеталиева — дала ложные показания о том, как принималось решение о возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. По версии следствия, Салянова превысила свои полномочия, в 2010 году незаконно продлила лицензию Елисееву, так как в отношении него было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.

Джакупбекова отмечает, что лицензия была возобновлена в соответствии с законодательством и по процедуре, так как Елисеев находился под следствием в тот период, но не был осужден, и это указано в письме Мамбеталиевой, когда она сама возглавляла профильное ведомство. Это же Мамбеталиева подтвердила в телефонном разговоре с Саляновой, распространенном в Интернете. Однако в декабре 2016 года она резко изменила свое мнение и заявила, что лицензия была возобновлена в обход закона.

Джакупбекова просит суд запросить в Генпрокуратуре информацию, возбуждались ли когда-либо в отношении Мамбеталиевой и ее мужа Дуйшона Момунова уголовные дела, и если да, то по какой причине и когда были прекращены, а также проводились ли проверки этой супружеской четы правоохранительными органами.

Аида Салянова указала также, что следует учесть и то обстоятельство, что Мамбеталиева в 2010 году возглавляла квалификационную комиссию по адвокатским лицензиям и вопросам. А решение о продлении лицензии принимают члены комиссии, а не единолично министр юстиции.

«Мамбеталиева шла на то, чтобы ее использовали. Сознательно лгала, прекрасно зная всю поднаготную этого дела. Необходимо выяснить, в чем причина ее такого поведения. Ответ прозвучал в ее разговоре со мной. Она призналась, что у нее есть проблемы. Хотя она в суде отрицала, что в отношении нее есть какие-либо дела. Я не жажду крови и не требую, чтобы она была привлечена к ответственности. Но надо раскрывать истинные лица таких людей, иначе каждый у нас может стать жертвой таких вот Маевских и Мамбеталиевых» , – добавила Аида Салянова.

Суд ходатайство отклонил.