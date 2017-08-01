Zanoza стала Kaktusom

C сегодняшнего дня команда, придумавшая и создавшая информационно-мультимедийный портал Zanoza.kg, начинает работать на информационно-развлекательном портале kaktus.media. Об этом сообщила директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова.

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Напомним, Первомайский райсуд Бишкека запретил фонду «ПроМедиа» (единственный учредитель сайта Zanoza.kg) каким бы то ни было способом использовать товарный знак Zanoza.

Тогда главный редактор Zanoza Дина Маслова сообщила, что издание намерено обжаловать данное определение. Рассмотрение по существу назначено на 24 августа.

«Мы заявляем, что фонд «ПроМедиа» был и является единственным учредителем сайта Zanoza.kg, но мы уважаем закон», — говорится в сообщении.