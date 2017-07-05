Подразделение Патрульной милиции по Чуйской области в целях предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий на 143-м километре автодороги Бишкек — Ош установило макет несущего службу сотрудника ПМ.

Макет представляет из себя спецавтомобиль, припаркованный на обочине дороги, и сотрудника с радаром в руке.

«Это чистый эксперимент. Пока установили один макет. Если граждане отзовутся положительно, то подобные макеты установят и на других, наиболее опасных, аварийных участках дорог. Пока еще неизвестно, сколько их закажут», — сказал ИА «24.kg» старший инспектор ГУПМ Медер Шабданов.