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Общество

На автодороге Бишкек — Ош стоит макет сотрудника Патрульной милиции

Подразделение Патрульной милиции по Чуйской области в целях предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий на 143-м километре автодороги Бишкек — Ош установило макет несущего службу сотрудника ПМ.

Макет представляет из себя спецавтомобиль, припаркованный на обочине дороги, и сотрудника с радаром в руке.

«Это чистый эксперимент. Пока установили один макет. Если граждане отзовутся положительно, то подобные макеты установят и на других, наиболее опасных, аварийных участках дорог. Пока еще неизвестно, сколько их закажут», — сказал ИА «24.kg» старший инспектор ГУПМ Медер Шабданов.
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